Liverpool : Luis Diaz a dit oui au Bayern Munich !

Liverpool ne sait plus où donner de la tête. Les Reds multiplient les pistes offensives ces derniers jours. Alors qu’on évoque une possible offre record pour Alexander Isak (Newcastle), les noms de Rodrygo, Hugo Ekitike et Victor Osimhen ont été cités. Il faut dire que les champions d’Angleterre veulent ajouter du sang neuf à leur effectif puisque certains éléments sont sur le départ, sans compter la perte dramatique de Diogo Jota. Darwin Nuñez ne sera pas retenu. Proche de Naples, qui est finalement passé à autre chose, l’Uruguayen se rapproche de l’Arabie saoudite où Al-Hilal lui fait les yeux doux.

En revanche, les pensionnaires d’Anfield aimeraient conserver Luis Diaz. Hier, ils ont fixé son prix à 100 M€, histoire de dissuader ses prétendants, à savoir le FC Barcelone et le Bayern Munich. Concernant les Culés, cela fait un an que le Colombien est dans leur viseur. Il est la priorité du directeur sportif Deco pour renforcer le secteur offensif après l’échec du dossier Nico Williams. Mais les problèmes financiers des Catalans, qui doivent dégraisser, freinent l’avancée de ce dossier. En ce qui concerne les Bavarois, ils sont plus déterminés que jamais à recruter le joueur de Liverpool, après avoir été recalés pour plusieurs cibles.

Luis Diaz a déjà échangé avec Kompany

Hier, The Athletic a révélé qu’une proposition de 67,5 M€ a été envoyée par les champions d’Allemagne dans les locaux du club de la Mersey. Mais les Reds ont dit non. Dans le même temps, la publication britannique a précisé que Luis Diaz a clairement fait savoir à sa direction qu’il souhaite s’en aller cet été, à deux ans de la fin de son bail. Ce mercredi, Sport Bild dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier. Ainsi, on apprend que Luis Diaz a déjà échangé avec Vincent Kompany, l’entraîneur belge du Bayern Munich, au cours d’un appel vidéo. Les deux hommes ont évoqué le projet et les envies du joueur.

Justement, le média allemand assure que le Colombien a dit oui à un transfert au Bayern Munich et qu’il l’a d’ailleurs fait savoir au LFC. Max Eberl, le directeur sportif du Rekordmeister, en a pris note et tente donc de finaliser ce dossier puisqu’il a reçu l’aval du joueur. Un élément qui fait déjà l’unanimité en Bavière, où on voit en lui plus une recrue qui augmentera immédiatement la compétitivité du club qu’un investissement pour l’avenir. Avec 103 apparitions en Premier League et 63 sélections internationales, il possède une vaste expérience. Liverpool est prévenu, à Munich on ne va pas lâcher l’affaire.