La prolongation de Lamine Yamal chamboulée, le mercato de Liverpool choque l’Angleterre

La prolongation de Lamine Yamal gâchée ?

Le journal AS fait le point sur la prolongation de Lamine Yamal ce mercredi. Le média indique que l’Espagnol a signé son renouvellement de contrat avec Barcelone jusqu’en 2031 le 27 mai dernier. La grande nouvelle devait être officialisée à la majorité du crack. Mais sa fête d’anniversaire a été marquée par de nombreux scandales et a chamboulé les plans du Barça. Le club craint que si l’événement est ouvert à la presse, les questions tourneront plus autour de la controverse liée à sa fête d’anniversaire plutôt qu’à sa prolongation. Le Barça avait prévu une opération marketing d’envergure avec l’annonce du nouveau numéro de Lamine Yamal qui devrait porter le 10. Finalement, le Barça pourrait choisir de faire un événement plus discret.

La suite après cette publicité

Liverpool a la fièvre acheteuse

Liverpool met le feu au mercato ! Le club de la Mersey est clairement l’équipe la plus active et la plus dépensière sur ce mercato avec les arrivées déjà enregistrées de Kerkez, Frimpong et surtout Florian Wirtz, pour ne citer qu’eux. Pour ces trois gros coups, Liverpool a dépensé près de 220 M€ et le champion d’Angleterre ne compte pas s’arrêter là ! Comme l’indique le Daily Express, «les Reds ont besoin de 120 M£ en plus», soit près de 138 M€ pour boucler le transfert d’Alexander Isak. Florian Wirtz ne va pas conserver son statut de joueur le plus cher de l’histoire de Premier League très longtemps si le transfert du buteur suédois se fait. Newcastle pour le moment ne souhaite pas vendre son joueur, mais l’offre a de quoi donner le tournis. D’autant que selon The Times, le chèque serait plus de l’ordre de 130 M£, soit 150 M€ ! Liverpool est prêt à tout pour s’offrir un 9 et veut se donner les moyens de ses ambitions.

L’OM s’active dans tous les sens

L’Olympique de Marseille qui est sur «tous les fronts», comme le placarde L’Équipe dans ses pages intérieures ce mercredi. L’OM n’a pas délaissé Igor Paixao malgré sa blessure comme annoncé par Feyenoord et attend dans le même temps avec optimisme PEA. Ce serait deux renforts de choix pour le secteur offensif et des recrues qui ne seront pas de trop, loin de là, avec la campagne de Ligue des Champions qui attend les hommes de Roberto De Zerbi. Mais il faut aussi vendre alerte le quotidien sportif français. Valentin Rongier pourrait faire office de monnaie d’échange. Dans le même temps, Pablo Longoria creuse la piste Malick Fofana de l’OL comme on vous l’a révélé en exclusivité. Pour La Provence, ce serait un «joli plan B» pour remplacer Luis Enrique, parti à l’Inter Milan. La concurrence est toutefois féroce pour l’ailier belge, courtisé par de nombreux cadors européens. L’OL en profitera assurément en cas de vente de son joueur réclamer le max.