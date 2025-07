Kiliann Sildillia s’engage avec le PSV Eindhoven

Comme attendu, Kiliann Sildillia rejoint le PSV Eindhoven. Le club néerlandais a trouvé un accord avec Fribourg pour le transfert du latéral droit français de 23 ans, qui s’est engagé jusqu’en 2030. Il rejoindra dès mercredi le camp d’entraînement principal de l’équipe, à Marienfeld en Allemagne.

Formé en France et déjà expérimenté, Sildillia compte 82 apparitions en Bundesliga et 16 en Ligue Europa avec le SC Freiburg. International français chez les jeunes, il apportera au PSV sa solidité défensive et sa capacité à se projeter.