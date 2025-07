Mercato LOSC : énorme coup de froid pour Edon Zhegrova

Le LOSC met le turbo cet été. Lancés à toute allure sur le mercato, les pensionnaires du stade Pierre Mauroy ont accueilli Olivier Giroud, Arnaud Bodart ou encore Marius Broholm. Hamza Igamane (Rangers) pourrait être le suivant, comme expliqué par nos soins. Lille essaye aussi de mettre la main sur le jeune talent de Copenhague, Abdul Daramy. Dans le sens des départs, ça s’active tout autant. Outre Jonathan David, qui était en fin de contrat, les Nordistes ont notamment laissé filer Lisandru Olmeta, Gabriel Gundmundsson ou encore Alan Virginius. D’autres pourraient suivre, à l’image de Benjamin André qui a trouvé un accord avec le Paris FC comme révélé sur notre site. Bafodé Diakité, lui, est suivi par Bournemouth. En ce qui concerne Edon Zhegrova, on n’est pas loin du calme plat.

Un départ cet été a été acté

Pourtant, le footballeur sous contrat jusqu’en 2026 bénéficie d’un bon de sortie cet été. Bruno Genesio avait évoqué son cas il y a quelques semaines en conférence de presse. «Sur sa situation contractuelle, je crois qu’il lui restera qu’un an à la fin de saison donc forcément, dans ces cas-là, il y a souvent deux solutions : une prolongation ou un bon de sortie. J’échange avec lui, on parle régulièrement de sa situation, mais, pour moi, ce qui est important c’est qu’il revienne parce que ça fera trois mois quasiment d’absence. Pour un joueur qui est important et décisif, comme il l’est dans l’équipe, c’est une grosse perte. On aura besoin de lui sur la fin de saison pour atteindre nos objectifs.»

Le coach lillois avait précisé : «pour la saison prochaine, dans son cas personnel c’est à lui et à la direction de voir ce qu’il se passera mais vu sa situation contractuelle, il y aura certainement un bon de sortie qui sera désigné.» Olivier Létang a confirmé que la porte est ouverte pour lui le 2 juillet dernier. «Edon a exprimé son souhait de partir, déclarait Létang. Il ne me paraît pas opportun de le garder à un an de la fin de son contrat dans le cadre économique actuel du football français. C’est une anticipation. Avec l’arrivée de Marius (Broholm), et si Edon devait rester, on aurait quatre joueurs sur les côtés. Si Edon s’en va, il faudra trouver un quatrième joueur. On a des contacts. Les grandes équipes européennes ont au moins quatre joueurs de côté pour faire la différence.»

Mais ça ne se bouscule pas

La situation est claire pour tout le monde. Sauf que ça ne bouge pas vraiment pour le footballeur de 26 ans, précieux en début de saison dernière avant sa blessure aux adducteurs (8 buts, 2 assists en 21 matches). Dans le viseur de Naples après le départ de Khvicha Kvaratskhelia au PSG en janvier dernier, l’international kosovar a encore été suivi par les Partenopei cet été. Mais cette porte va se refermer avec la signature de Noa Lang, attendue pour aujourd’hui. Il y a quelques jours, le nom de Zhegrova a été cité du côté de l’Atalanta Bergame. La Dea pense à lui pour compenser le départ d’Ademola Lookman, dont on parle à l’Inter. Outre l’Italie, le Lillois a été un temps associé au FC Barcelone. Le quotidien Sport avait évoqué cette piste. Mais elle ne semble pas d’actualité.

Bref, les options se réduisent pour le Kosovar. L’Équipe explique d’ailleurs ce mercredi qu’Olivier Létang, qui avait refusé 20 M€ de Naples pour lui l’hiver dernier, doit regretter son choix. Le joueur, qui n’a pas rejoué depuis le 14 décembre, n’a pas prolongé et peu de clubs se manifestent alors que les Dogues espèrent récupérer au moins 20 M€. Selon le site spécialisé transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 25 M€. En attendant qu’une porte de sortie qui convienne à tous s’ouvre enfin, Zhegrova, lui, est mis à l’écart et n’a plus accès au vestiaire avec le groupe de Genesio. Il n’a pas non plus joué durant les amicaux. Au LOSC, on est visiblement déjà passé à autre chose…