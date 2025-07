Le LOSC et le PSV se disputent un espoir danois

Le LOSC sait repérer les jeunes pépites qui fleurissent à travers l’Europe, à l’image de Matias Fernandez Pardo, recruté l’été dernier. Selon nos informations, les Dogues ont ciblé un autre espoir, qui vient cette fois du Danemark, et plus précisément du FC Copenhague et de son équipe jeunes.

Il s’agit d’Abdul Daramy, ailier droit de 17 ans, qui possède la double nationalité danoise et sierra-léonaise. C’est le frère de Mohamed Daramy qui évolue au Stade de Reims. Il a évolué avec l’équipe U19 cette saison, mais son talent a déjà dépassé les frontières. Outre le LOSC, le PSV Eindhoven est également sur le coup.