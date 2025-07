Une pépite du LOSC dans le viseur de deux cadors européens

Après le départ d’Ángel Correa au Mexique pour rejoindre les Tigres, l’Atlético de Madrid est à la recherche d’un remplaçant à la hauteur et il aurait jeté son dévolu sur Matías Fernández-Pardo, jeune attaquant de 2O ans du LOSC. Selon Sky Sport, les Colchoneros ont déjà pris contact avec la direction lilloise pour se renseigner sur les conditions d’un éventuel transfert.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur né en Belgique mais d’ascendance espagnole et italienne est évalué à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cette saison en Ligue 1, il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 22 matchs disputés. Fernández-Pardo aurait notamment tapé dans l’œil de l’Atlético de Madrid lors de l’affrontement face au LOSC en phase de ligue de la Ligue des Champions. Tout comme l’Atlético, Villarreal et même le Bayern suivent le joueur l’ailier depuis des mois. De quoi faire monter les enchères.