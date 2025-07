Sassuolo : ça s’agite pour Janis Antiste !

Formé à Toulouse, Janis Antiste a décidé très jeune de faire le choix d’évoluer à l’étranger du côté de la Spezia. Cet attaquant de 22 ans, qui est capable d’évoluer à tous les postes offensifs, était prêté cet hiver par Sassuolo à Nuremberg. Là-bas, le natif de Toulouse a effectué un passage remarqué en deuxième division allemande inscrivant 5 buts et délivrant 2 passes décisives en 12 rencontres.

De quoi attiser la convoitise de Sankt Pauli et de Mayence qui n’ont rien raté des performances de l’attaquant français en Bundesliga 2. Mais aujourd’hui c’est le club du Rapid Vienne qui semble être le plus avancé dans les discussions. Le club autrichien, qui vient de céder Isak Jansson à Nice pour plus de 7 M€, voit en Janis Antiste le remplaçant idéal. Ce dernier, qui est estimé à 4 M€ par le club italien, est en instance de départ et n’a pas été convoqué par Sassuolo pour le stage d’avant-saison. Reste désormais à savoir où il évoluera en 2025-26.