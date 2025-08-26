Menu Rechercher
Commenter 5
Officiel Serie A

Nemanja Matic s’engage avec Sassuolo

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Matic @Maxppp

Après un an et demi de bons et loyaux services à Lyon, Nemanja Matic a quitté l’OL cet été. Libéré à un an de la fin de son contrat, le milieu serbe de 37 ans ne rentrait plus dans les plans de Paulo Fonseca et son énorme salaire (500 000 euros par mois) pesait lourd dans les finances rhodaniennes en pleine cure d’austérité. Annoncé en Italie, Matic est bel et bien retourné de l’autre côté des Alpes ce mardi.

La suite après cette publicité
U.S. Sassuolo
Nemanja Matić è neroverde! 🖤💚

#ForzaSasol
Voir sur X

Dans un communiqué, le promu en Serie A a annoncé l’arrivée du joueur expérimenté sous les ordres de Fabio Grosso : «l’US Sassuolo Calcio annonce avoir finalisé l’inscription du joueur Nemanja Matić jusqu’au 30 juin 2026, avec renouvellement automatique pour la saison suivante sous réserve du respect de certaines conditions contractuelles.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Sassuolo
Nemanja Matić

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Sassuolo Logo Sassuolo
Nemanja Matić Nemanja Matić
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier