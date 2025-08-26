Nemanja Matic s’engage avec Sassuolo

Après un an et demi de bons et loyaux services à Lyon, Nemanja Matic a quitté l’OL cet été. Libéré à un an de la fin de son contrat, le milieu serbe de 37 ans ne rentrait plus dans les plans de Paulo Fonseca et son énorme salaire (500 000 euros par mois) pesait lourd dans les finances rhodaniennes en pleine cure d’austérité. Annoncé en Italie, Matic est bel et bien retourné de l’autre côté des Alpes ce mardi.

Dans un communiqué, le promu en Serie A a annoncé l’arrivée du joueur expérimenté sous les ordres de Fabio Grosso : «l’US Sassuolo Calcio annonce avoir finalisé l’inscription du joueur Nemanja Matić jusqu’au 30 juin 2026, avec renouvellement automatique pour la saison suivante sous réserve du respect de certaines conditions contractuelles.»