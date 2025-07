L’énorme coup de gueule de Crystal Palace après le sauvetage de l’OL

Objectivement, Crystal Palace a réalisé une meilleure saison que l’Olympique Lyonnais. Certes, les Gones ont conclu leur exercice à la 6e place de Ligue 1, quand le club de Londres a terminé à la 12e place de Premier League mais l’important est ailleurs. Les Eagles ont surtout remporté la FA Cup. Une première dans une institution née pourtant en 1861. Ils ont obtenu leur ticket pour la Ligue Europa mais voilà que leur union avec l’OL, par l’intermédiaire de Eagle Football, leur interdit de participer à la C3 puisque l’écurie française y est également qualifiée.

La suite après cette publicité

Cela a été validé par la commission d’appel de la DNCG, qui a décidé mercredi d’«infirmer la rétrogradation administrative en Ligue 2 de l’équipe première à l’issue de la saison 2024-2025.» Sans ce sésame, l’UEFA aurait disqualifié l’OL pour attribuer la place en C3 à Strasbourg mais Crystal Palace aurait également pu y participer. John Textor, le président de Eagle, a pourtant vendu les parts du club anglais qu’il détenait mais trop tardivement aux yeux de l’UEFA, considérant que les résultats domestiques ont une influence sur la participation européenne à venir. Le vainqueur de la FA Cup est donc reversé en C4 et Nottingham Forest monte en C3.

La suite après cette publicité

Palace est furieux

L’information a été officialisée par l’institution européenne hier. Depuis, Palace crie à l’injustice. «Nous sommes dévastés, surtout pour les supporters, lâche Steve Parish, le président de Crystal Palace, dans un communiqué. Je pense que les supporters de tous les clubs devraient être dévastés pour nous, car c’est le rêve. Je suis dévasté pour les joueurs, les supporters et le staff. Je pense que c’est une mauvaise journée pour le football. Je pense que la plupart des fans de football, les fans de football sensés, verront à quel point c’est une terrible injustice pour notre club.»

Il en appelle au président de l’UEFA pour tenter de changer cette situation. «Je pense que nous préférerions de loin que quelqu’un intervienne dans ce processus. Nous pensons que c’est possible que M. Ceferin ou quelqu’un d’autre le fasse» poursuit-il plus tard auprès de Sky Sports affirmant qu’il s’agit «probablement l’une des plus grandes injustices jamais survenues dans le football européen.» Il met d’ailleurs en garde les différents acteurs d’un possible recours devant le Tribunal arbitral du Sport (TAS). Décidément, ce maintien de l’OL en Ligue 1 fait des vagues, même en dehors de France.