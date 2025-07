Crystal Palace enrage après le sauvetage de l’OL

Le verdict est tombé et il sourit à l’Olympique Lyonnais. La commission d’appel de la DNCG a décidé ce mercredi d’«infirmer la rétrogradation administrative en Ligue 2 de l’équipe première à l’issue de la saison 2024-2025.» Il n’y avait pas grande monde de confiant avant l’audience du club, qui devait trouver 200 M€ après la rétrogradation du 24 juin. C’est finalement un immense soulagement même s’il va falloir observer une période de cuire d’austérité drastique. La masse salariale ainsi que les transferts seront encadrés.

La suite après cette publicité

La qualification en Ligue Europa est maintenue également. Il fallait pour cela être certain de rester en Ligue 1, avait prévenu l’UEFA en amont. Tout le monde est heureux à l’OL de cette décision rendue, ainsi qu’au sein de la holding Eagle Football. Enfin, tout le monde sauf du côté de Crystal Palace. Le club anglais pensait à avoir obtenu sa place en C3 grâce à sa victoire en finale de FA Cup contre Manchester City, or à cette période il était encore détenu en partie par John Textor, et faisait partie de la galaxie Eagle.

La suite après cette publicité

L’OL et Crystal Palace toujours liés aux yeux de l’UEFA malgé la vente des parts de Textor

Problème, l’UEFA interdit à certaines conditions que deux équipes d’un même propriétaire participent à une même compétition. Jusqu’au 23 juin dernier, c’était encore le cas pour l’OL et Crystal Palace. C’est ce jour-là que Textor a vendu ses parts à Robert Wood Johnson, homme d’affaires américain copropriétaire des New York Jets, célèbre équipe de football américain, lâchant du même temps son siège au conseil d’administration. S’il n’est plus concerné par le club londonien, quelle influence a la participation de l’OL à la Ligue Europa alors ?

Il s’agit d’une simple question de délai. Selon Sky Sports, l’annonce a été officialisée trop tard et selon les textes de l’UEFA, les deux clubs sont toujours liés puisque leurs résultats domestiques ont une influence sur leur participation européenne à venir. Il y a une vraie inquiétude du côté de Crystal Palace. L’UEFA attendait le verdict de la commission d’appel en France pour rendre sa décision concernant les Anglais. Si l’OL avait été rétrogradé, il n’y aurait pas eu de débat. Seulement, son sauvetage in extremis oblige l’instance européenne à vérifier que Palace n’a pas enfreint les règles de multipropriétés, et possiblement de l’expulser de la compétition.