Botafogo se frotte les mains avec le transfert de Thiago Almada

«L’Atlético de Madrid et le Botafogo FR ont conclu un accord pour le transfert de l’international argentin de 24 ans Thiago Almada. Ce dernier se rendra à Madrid pour passer la visite médicale nécessaire et signer son contrat.» C’est donc fait, Thiago Almada reste en Europe mais ça ne sera pas à l’OL puisque le milieu offensif va s’engager à l’Atlético de Madrid et rejoindre Diego Simeone. Les Gones l’auraient bien conservé, et le joueur lui-même serait bien resté mais les conditions financières n’étaient pas réunies, surtout avec les déboires économiques qui ont bien failli coûter une relégation administrative au club français.

Il n’empêche depuis hier et l’annonce de ce transfert, des questions s’imposent. Où va l’argent et quelle somme a été promise ? Certains médias évoquent 21M€ pour 50% des droits du joueur, Botafogo conservant l’autre moitié. D’autres affirment qu’un chèque de 25 M€ pour 100% des droits du joueur a été signé, pendant que certains font part d’une indemnité située entre 30 à 40 millions d’euros pour l’intégralité des droits de l’Argentin. «Quand c’est flou c’est qu’il y a un loup» dit l’adage et pour cause, depuis hier soir, tout le monde se demande à qui appartiennent les droits de Thiago Almada ? L’OL craint notamment d’être spolié.

Textor compte bien garder l’argent à Botafogo

Il y a des raisons à ce pessimisme car du côté du Brésil, c’est déjà tout vu. «Où va l’argent de la vente de Thiago Almada à l’Atlético de Madrid ? La réponse est évidente : dans les caisses de Botafogo», martèle UOL. D’après le média brésilien, les changements récents opérés à la tête de l’OL ont un impact direct sur les dividendes de ce transfert. John Textor a quitté ses fonctions de président pour laisser la place à Michele Kang, actionnaire d’Eagle. L’Américain n’a plus la main sur les affaires courantes ni sur les décisions stratégiques. Il reste en revanche le boss de la holding Eagle Football Group et à son poste de patron de Botafogo.

La conséquence est directe puisque le pouvoir et les fonds restent au sein du club brésilien. La caisse unique entre les deux entités ne fonctionne plus comme avant, même s’il y a toujours un effet de vases communicants. Cette décision de verser une partie de l’argent appartient à John Textor. On peut tout de même douter de la volonté de l’homme d’affaires. Avec ce transfert, la direction d’O Glorioso se targue de dépasser pour la première fois de son histoire le milliard de reals (1,2 exactement soit 185 M€) mais elle doit également verser l’argent de son transfert d’Atlanta il y a un an, équivalent… à 20 M€. Cela a même donné lieu à une plainte de la franchise américaine devant la FIFA.