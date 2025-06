Le transfert de Thiago Almada met encore John Textor et Botafogo dans l’embarras !

Décidément, John Textor tourne pratiquement à une mauvaise nouvelle par jour en ce moment. Que ce soit avec Botafogo, l’Olympique Lyonnais ou Crystal Palace, le businessman américain multiplie les dossiers problématiques, principalement liés à des soucis financiers. En attente du passage de l’OL devant la DNCG, qui pourrait être moins difficile que prévu suite au transfert de Rayan Cherki à Manchester City pour une quarantaine de millions d’euros, c’est du côté du Brésil que le Nord-américain a encore des pépins…

La suite après cette publicité

Effectivement, il y a de gros soucis autour de Thiago Almada. L’Argentin, qui a évolué du côté de l’Olympique Lyonnais en prêt sur la deuxième partie de saison dernière, n’a rien à se reprocher, mais son transfert de l’Atlanta United à Botafogo à l’été 2024 est toujours au cœur d’un gros scandale. Comme l’indique UOL Esporte, la FIFA a pris des mesures dans ce dossier.

La suite après cette publicité

Un coup dur pour les finances de Botafogo

Pourquoi donc ? Et bien parce que le club brésilien n’a toujours pas versé le moindre euro à l’écurie de MLS pour le transfert de l’Argentin. En février dernier déjà, la FIFA, après une plainte de la franchise nord-américaine, avait obligé Botafogo à débourser 10 millions d’euros, correspondant à une partie du transfert du joueur. Le club de John Textor n’a pas écouté les consignes de l’organisation qui régit le foot au niveau mondial, qui a désormais condamné Botafogo à une nouvelle "peine".

Verser l’intégralité du transfert du joueur, soit 21 millions de dollars (environ 18,5 millions d’euros), dès maintenant, avec de légers intérêts de 150.000 dollars qui plus est. Initialement, il avait été convenu entre les deux clubs que le montant serait payé en plusieurs échéances tous les trois mois. Ce qui sera un gros problème pour la trésorerie de Botafogo, puisque les clubs ont rarement autant de liquidités à disposition et c’est pour cette raison que les transferts sont généralement toujours réglés en plusieurs paiements. Le club brésilien va faire appel, mais risque de plus lourdes sanctions, comme une interdiction de recrutement, s’il ne règle pas rapidement ce montant. Affaire à suivre…