Manchester City fait le gros coup Rayan Cherki

Et si cet été 2025 était celui du tournant dans la carrière de Rayan Cherki ? Convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps et brillant lors de ce Final Four de Ligue des Nations, le milieu offensif change également de club, et d’envergure. À 21 ans et après 6 ans en équipe première, il quitte les Gones pour s’envoler en direction de Manchester City. Le transfert, annoncé à «42,5M€ dont 6M€ de bonus», selon le club vendeur, «auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future», vient d’être officialisé par les deux directions.

La suite après cette publicité

«Manchester City a finalisé la signature de Rayan Cherki en provenance de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain offensif de 21 ans a signé un contrat de cinq ans, qui le maintient à l’Etihad Stadium jusqu’à l’été 2030» informe le communiqué. Cherki, qui était aussi dans le viseur de Liverpool, signe finalement pour 5 ans en faveur des Cityzens et franchit une grande étape dans sa jeune carrière, lui qui sort d’une grande saison en Ligue 1 (30 matchs, 8 buts et 11 passes décisives), qui lui a d’ailleurs valu sa présence dans l’équipe type, mais aussi le titre de meilleur passeur (il l’est aussi en Ligue Europa, ndlr) et de meilleur dribbleur.

Cherki face à une très grosse concurrence

Fort de cette confiance acquise, le meneur de jeu aura l’occasion de confirmer au plus haut niveau, mais la tâche ne s’annonce pas simple. En signant du côté de Manchester City, il fait face à une tout autre concurrence. En plus de la venue future de l’autre recrue au milieu de terrain, Tijjani Reijnders, le Français devra batailler pour s’offrir le maximum de temps de jeu. Certes, Kevin De Bruyne est parti mais il reste de nombreux talents capables d’évoluer dans l’axe et sur les ailes.

La suite après cette publicité

Pep Guardiola mise sur le talent de Cherki pour relancer son équipe. Celle-ci sort d’une saison très compliquée, finalement conclue à une 3e place de Premier League presque inespérée. La qualification en Ligue des Champions fut un temps en danger. La nouvelle recrue pourra "découvrir" la compétition phare qu’il n’a quasiment jamais jouée (2 apparitions en 2019/2020) et confirmer qu’il a bel et bien pris une autre dimension. Son départ va aussi permettre à l’OL de renflouer des caisses qui en ont grand besoin.