La première sortie choquante de Rayan Cherki avec les Bleus

Appelé pour la première fois de sa carrière avec l’Équipe de France, Rayan Cherki n’a pas manqué ses débuts. Remplaçant au coup d’envoi de ce choc face à l’Espagne, dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations, le Lyonnais a pourtant vécu un début de soirée cauchemardesque. Depuis le banc, le franco-algérien de 21 ans observait, en effet, ses coéquipiers prendre l’eau face à une Roja réaliste. Entré au cours de la seconde période (63e) alors que son équipe était menée 4 buts à 1, le génie français allait finalement sonner le réveil des Bleus.

Un golazo et une passe décisive pour lancer son aventure avec les Bleus

Quelques instants après une nouvelle réalisation de Lamine Yamal, auteur d’un doublé et plus que jamais en course pour remporter le prochain Ballon d’Or, Cherki s’offrait ainsi un premier éclair sous le maillot tricolore. Servi par Kylian Mbappé à l’entrée de la surface, le Lyonnais contrôlait et enchaînait d’une splendide reprise de volée, laissant Simon de marbre (5-2, 79e). Impliqué sur le troisième but en décalant Malo Gusto sur le côté droit, le néo-international français s’illustrait encore en fin de match. D’un centre parfaitement déposé sur la tête de Randal Kolo Muani, Cherki offrait aux Bleus une fin de match passionnante.

Malheureusement pour lui, les Bleus échouaient à un petit but et défieront donc l’Allemagne, ce dimanche à 15 heures, pour le match de la troisième place. Une défaite frustrante qui ne doit cependant pas faire oublier la première apparition impressionnante du crack d’1m77 (30 minutes disputées, 100% de passes réussies, 26 ballons touchés, 3 passes clés, deux grosses occasions créées, un but, une passe décisive). Auteur d’un premier but fantastique - devenant par la même occasion le 100e buteur de l’histoire des Bleus - Cherki a brillé, que ce soit par la passe ou sa capacité à éliminer. Une performance logiquement saluée par son sélectionneur au coup de sifflet final.

Deschamps a apprécié

«Rayan, oui il y a les statistiques… Il a ses qualités de créativité, il met un superbe but, il est là pour ça aussi, il y a beaucoup de joueurs offensifs, ça ne va pas être évident de tous les faire jouer. Il y a ceux qui commencent, ceux qui viennent du banc et faire la différence en venant du banc, c’est important. Les quatre de devant ont des positions de départ, mais ce n’est pas figé, il faut garder cette liberté», déclarait sobrement Deschamps au micro de TF1 avant de céder sa place au principal concerné. «C’était une soirée compliquée, je ne pense pas qu’on a démérité. Ils ont été meilleurs que nous dans leur temps forts, quand on voit les statistiques, c’est un des meilleurs matches que l’on fait, on a remarqué ça dans le vestiaire, on doit être plus fort dans nos temps forts. Je suis content, même si j’aurais préféré qu’on marque ce cinquième but pour enflammer le stade», a tout d’abord lancé Cherki avant de revenir sur sa grande première.

«Je ne suis pas du genre à appréhender une rencontre, je savais que j’allais avoir beaucoup d’espaces en rentrant, il fallait que je travaille pour délivrer la situation, donner des bons ballons à mes partenaires. Après le plan individuel, on s’en fout un peu ce soir, on est déçu du résultat collectif». Relancé sur son rôle de numéro 10 lors de son entrée en jeu, celui qui se rapproche de Manchester City a par ailleurs confié sa préférence pour ce poste. «Numéro 10 est une position que j’affectionne beaucoup, c’est ouvert et même quand c’est fermé, je cherche à ouvrir de l’espace, à voir ce que personne ne voit, c’est mon rôle». Reconnaissant finalement que la Roja avait eu cette part de chance tout en faisant ce qu’«on aurait dû faire à savoir mettre des pions dans nos temps forts», Rayan Cherki concluait son intervention en évoquant le futur…

D’abord en sélection avec un objectif clair : «on va chercher les victoires et du plaisir, je suis là pour aider les partenaires, je suis là pour vous donner du plaisir et donner du plaisir à mes partenaires, c’est le plus important». Avant de réagir aux récentes informations envoyant le joueur formé à l’OL du côté de Manchester City. Une destination que l’intéressé n’a cependant pas voulu pleinement confirmer : «oui ça se dessine, vous savez ma réponse, il reste un match, il n’y a plus qu’à patienter, on doit gagner ce match et après ça on verra». Une chose est sûre, pour sa première avec les Bleus, Rayan Cherki a fait très forte impression.