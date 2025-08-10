Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Liga

Arnaut Danjuma rebondit à Valence

Par Samuel Zemour
1 min.
Arnaut Danjuma, sous les couleurs de Villarreal. @Maxppp

Cédé une première fois à Tottenham, puis Everton et Gérone, l’ailier néerlandais Arnaut Danjuma (28 ans) quitte définitivement Villarreal, où il entrait dans sa dernière année de contrat. Comme nous l’avions révélé, l’attaquant au 5 buts et 2 passes décisives en 37 matchs, toutes compétitions confondues, s’est engagé avec Valence jusqu’en 2028.

La suite après cette publicité
Valencia CF
COMUNICADO OFICIAL | @Danjuma

#BenvingutDanjuma
#ADNVCF
Voir sur X

«Le Valence CF a conclu un accord avec le Villarreal CF pour la signature d’Arnaut Danjuma. L’attaquant néerlandais de 28 ans renforce la ligne d’attaque du Valencia CF et arrive au Camp de Mestalla, avec un contrat pour les trois prochaines saisons, jusqu’en juin 2028. Danjuma apportera au Valencia CF sa vitesse, son jeu déséquilibré, sa capacité à marquer des buts et sa polyvalence. Il sera capable de générer du danger à partir de plusieurs positions différentes à l’avant», indique le communiqué des Murcielagos.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Villarreal
Valence
Arnaut Danjuma

En savoir plus sur

Liga Liga
Villarreal Logo Villarreal
Valence Logo Valence
Arnaut Danjuma Arnaut Danjuma
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier