Arnaut Danjuma rebondit à Valence

Cédé une première fois à Tottenham, puis Everton et Gérone, l’ailier néerlandais Arnaut Danjuma (28 ans) quitte définitivement Villarreal, où il entrait dans sa dernière année de contrat. Comme nous l’avions révélé, l’attaquant au 5 buts et 2 passes décisives en 37 matchs, toutes compétitions confondues, s’est engagé avec Valence jusqu’en 2028.

«Le Valence CF a conclu un accord avec le Villarreal CF pour la signature d’Arnaut Danjuma. L’attaquant néerlandais de 28 ans renforce la ligne d’attaque du Valencia CF et arrive au Camp de Mestalla, avec un contrat pour les trois prochaines saisons, jusqu’en juin 2028. Danjuma apportera au Valencia CF sa vitesse, son jeu déséquilibré, sa capacité à marquer des buts et sa polyvalence. Il sera capable de générer du danger à partir de plusieurs positions différentes à l’avant», indique le communiqué des Murcielagos.