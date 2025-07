L’IFAB pourrait valider 3 nouvelles règles, dont un changement radical pour les penaltys

L’International Football Association Board (IFAB) va-t-il révolutionner la règle du penalty ? The Times annonce que l’instance qui dicte les règles du football pourrait se pencher sur trois propositions de loi, dont deux concernent la vidéo assistance (VAR). Tout d’abord, le VAR pourrait être autorisé à intervenir pour annuler un corner injustifié. Ensuite, la vidéo pourrait également avoir son mot à dire pour invalider un deuxième carton jaune. Mais la modification la plus attendue concernerait les penaltys.

La suite après cette publicité

En clair, si un joueur tire et rate sa tentative, lui et ses coéquipiers n’auraient plus le droit de suivre l’action pour tenter de marquer. En clair, l’action serait terminée en cas de penalty raté. Attention toutefois, ces lois sont encore loin d’être validées. Elles doivent dans un premier temps être proposées à la réunion de l’IFAB en novembre. Elles devront ensuite être approuvées lors de la réunion de l’IFAB en mars 2026. Toute modification de la loi entrerait alors en vigueur le 1er juin, à temps pour la Coupe du Monde de 2026 organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.