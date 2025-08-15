Nice : Franck Haise tacle Mahdi Camara après son transfert avorté

Après avoir été largement surclassé par le Benfica en phase préliminaire de Ligue des Champions, l’OGC Nice va entamer sa saison de Ligue 1 face à Toulouse, à l’Allianz Riviera. En conférence de presse ce vendredi, le technicien des Aiglons, Franck Haise, a fait le point sur le mercato du club niçois et promet des arrivées à prix bas. «On ne peut pas mettre 15 millions en transferts, donc on doit faire un recrutement avec des gens qui ont envie de nous rejoindre», a-t-il lâché en adressant un tacle à Mahdi Camara.

Courtisé par Nice, le milieu de Brest a finalement décidé de rejoindre le Stade Rennais, qui lui proposait une meilleure proposition salariale. Un choix qui ne passe pas auprès du coach azuréen. «Concernant Mahdi Camara, tant qu’un joueur n’a pas signé son contrat, il peut toujours se passer des choses. Je ne peux pas empêcher un club de s’intéresser à un joueur. Peut-être que, nous aussi, on aurait pu le faire. Après un joueur qui revient sur la parole donnée, c’est un problème de valeur». C’est dit.