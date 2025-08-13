Le Stade Rennais double Nice et s’offre Mahdi Camara !

Le Stade Rennais continue son mercato 100% Ligue 1. Après les arrivées des Marseillais Quentin Merlin (13M€) et Valentin Rongier (5,5M€) ainsi que l’ancien Lensois Przemyslaw Frankowski (prêt) resté six mois à Galatasaray, le club breton avait acheté Lilian Brassier contre 12 millions d’euros en provenance de Brest. Et c’est encore chez le voisin brestois que Rennes est allé piocher.

La suite après cette publicité

Visage connu de notre Ligue 1, Mahdi Camara (27 ans) reste sur trois saisons solides avec le Stade Brestois, lui qui évoluait auparavant avec l’AS Saint-Étienne. Le milieu relayeur compte d’ailleurs 115 apparitions avec le club finistérien pour 15 buts et 11 passes décisives. Il a notamment été précieux lors de la 3e place acquise lors de la saison 2023/2024.

Mahdi Camara file à Rennes

Important l’an dernier en Ligue des Champions lors du joli parcours de Brest jusqu’en barrages de la Ligue des Champions (équivalent 1/16e de finale), Mahdi Camara faisait l’objet d’un intérêt intense de Nice qui comptait se renforcer en vue de la saison prochaine. Cependant, Rennes a aussi saisi l’opportunité et a doublé les Aiglons.

La suite après cette publicité

«Après avoir fait les beaux jours de l’ouest breton, Mahdi Camara rejoint la capitale de la région. Le milieu de terrain de 27 ans s’est engagé pour une durée de quatre ans avec le Stade Rennais F.C. Rouage essentiel du dispositif d’Éric Roy, Mahdi Camara, après 115 matchs sous la tunique du SB29, s’offre un nouveau défi. #Tout Donner le caractérise si bien», peut-on ainsi lire dans le communiqué du Stade Rennais.