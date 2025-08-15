PSG : Nasser Al-Khelaïfi affiche ses ambitions pour la nouvelle saison

Après la plus grande saison de l’histoire du Paris Saint-Germain - vainqueur de la Ligue des Champions, de la Coupe de France, du Trophée des Champions, de la Ligue 1 et fraîchement vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA contre Tottenham - Nasser Al-Khelaïfi promet que le club va « redoubler d’efforts dans tous les domaines » car il reste « encore tant à accomplir » selon lui. Le président parisien souligne que, malgré cette volonté de progression, « nos fondamentaux demeurent inchangés ».

Il insiste sur ce qui constitue l’ADN du club : « ils reposent avant tout sur le collectif où la véritable star, c’est l’équipe, ainsi que sur la confiance que nous plaçons dans nos jeunes talents, l’engagement pour le maillot et une philosophie de jeu résolument tournée vers l’attaque. » Des mots qui tracent les lignes directrices d’une saison où ambition et fidélité aux valeurs parisiennes iront de pair. Malgré tout, ce sera difficile de faire aussi bien que lors de l’exercice précédent.