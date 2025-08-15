L’OL a bouclé l’arrivée de Dominik Greif

Les négociations ont été longues, mais l’OL touche enfin au but. Depuis des semaines déjà, l’Olympique Lyonnais négociait avec Majorque pour enrôler le gardien slovaque Dominik Greif. Seulement, les deux clubs ne se mettent pas d’accord sur des détails administratifs, alors que le montant de la transaction de 6 millions d’euros, bonus inclus est déjà validé par les deux formations.

Mais selon la presse locale, tout est désormais bouclé. Les dirigeants du club insulaire ont déjà reçu toute la documentation demandée en termes de garanties de paiement convenus entre les deux clubs. Un transfert de 4 M€ a été convenu, avec des bonus pouvant faire grimper la note à 6 M€. Le joueur de 28 ans n’a pas été convoqué pour le match de ce week-end contre le FC Barcelone et arrivera prochainement à l’OL, qui tient son nouveau gardien.