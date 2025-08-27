Menu Rechercher
Commenter 9
Liga

Majorque négocie pour 3 joueurs du Barça

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Hector Fort @Maxppp

Le FC Barcelone travaille sur plusieurs départs en ce moment. Si le dossier Fermin Lopez phagocyte l’actualité, d’autres joueurs logiquement moins importants pourraient eux aussi faire leurs valises. Surtout que le club catalan a encore besoin de ventes afin d’enregistrer tout son effectif auprès de la Liga.

La suite après cette publicité

Selon Mundo Deportivo, les Catalans pourraient compter sur l’aide de Majorque. Le club de Liga est intéressé par 3 joueurs blaugranas : Hector Fort, le latéral droit un temps annoncé au Paris FC, ainsi que les ailiers Dani Rodriguez (20 ans) et Jan Virgili (19 ans), prometteurs mais qui vont avoir du mal à se faire une place en équipe première.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Majorque
Barcelone
Héctor Fort
Dani Rodríguez
Jan Virgili Tenas

En savoir plus sur

Liga Liga
Majorque Logo Majorque
Barcelone Logo Barcelone
Héctor Fort Héctor Fort
Dani Rodríguez Dani Rodríguez
Jan Virgili Tenas Jan Virgili Tenas
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier