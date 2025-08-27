Majorque négocie pour 3 joueurs du Barça

Le FC Barcelone travaille sur plusieurs départs en ce moment. Si le dossier Fermin Lopez phagocyte l’actualité, d’autres joueurs logiquement moins importants pourraient eux aussi faire leurs valises. Surtout que le club catalan a encore besoin de ventes afin d’enregistrer tout son effectif auprès de la Liga.

Selon Mundo Deportivo, les Catalans pourraient compter sur l’aide de Majorque. Le club de Liga est intéressé par 3 joueurs blaugranas : Hector Fort, le latéral droit un temps annoncé au Paris FC, ainsi que les ailiers Dani Rodriguez (20 ans) et Jan Virgili (19 ans), prometteurs mais qui vont avoir du mal à se faire une place en équipe première.