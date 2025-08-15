Senny Mayulu vers une prolongation au PSG

Senny Mayulu, resté à Paris ce mercredi en raison d’une douleur à l’adducteur de la cuisse droite, a vécu à distance le sacre de ses partenaires en Supercoupe de l’UEFA. Sans ce pépin, le jeune milieu de 19 ans aurait sans doute postulé pour une place de titulaire, notamment en l’absence de João Neves au milieu de terrain. Tout au long de la saison, Mayulu a pris du galon et s’est imposé comme une alternative crédible dans l’entrejeu, ou encore en attaque. Parfois, il est le premier à entrer en jeu en seconde mi-temps, preuve de la confiance que lui accorde Luis Enrique.

Polyvalent et très apprécié dans le vestiaire parisien, le jeune joueur de 19 ans devrait bénéficier d’un temps de jeu accru pour continuer sa progression cette saison. L’absence de recrues au milieu témoigne de son importance dans l’effectif des Champions d’Europe, à l’état d’esprit irréprochable. Lié au PSG jusqu’en 2027, Mayulu incarne l’avenir du club et pourrait prochainement se voir proposer une prolongation, selon le journal Le Parisien.