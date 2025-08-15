Tout ce qu’il faut savoir sur la saison de Liga 2025/2026

Une nouvelle saison de Liga démarre ! Après la consécration nationale d’un FC Barcelone éblouissant la saison dernière, le ballon va de nouveau rouler sur les pelouses espagnoles dès ce vendredi, avec un match d’ouverture entre Girona et le Rayo Vallecano. Le tout, dans un contexte un peu particulier. Si l’Espagne connaît une nouvelle génération dorée et que les pépites fleurissent aux quatre coins du pays, la situation avec le fair-play financier est critique et affecte bien des clubs au-delà du Barça. Plus d’une centaine de recrues n’ont ainsi pas encore pu être enregistrées. Sans parler de cette affaire de match joué aux Etats-Unis entre Villarreal et le club catalan qui phagocyte l’actualité outre-Pyrénées et suscite de vives réactions. Vous l’aurez compris, dans ces heures qui précèdent le coup d’envoi de la nouvelle saison, nos amis espagnols parlent plus de polémiques et de sujets hors-terrain que de ce qui pourrait se produire sur le rectangle vert.

Pourtant, cette Liga 2025/2026 a de solides arguments à proposer. Forcément, c’est sur la lutte pour le titre que tous les yeux seront rivés. Si le FC Barcelone compte bien rééditer ses exploits du dernier exercice, l’écurie entraînée par Hansi Flick va faire face à un Real Madrid revanchard et qui lance un nouveau cycle. La continuité face au renouveau en somme. Les Blaugranas se présentent avec les mêmes certitudes que sur la fin de saison dernière, avec des renforts comme Marcus Rashford, Roony Bardghji et Joan Garcia, et des joueurs comme Gavi et Fermin Lopez qui ont l’intention de prouver qu’ils peuvent être titulaires. Une dynamique individuelle et collective plus que positive côté barcelonais, même si le départ d’Íñigo Martínez, cadre du vestiaire et essentiel dans le schéma défensif de Flick notamment au niveau du piège du hors-jeu, risque de se faire sentir.

Révolution(s) à Madrid

Pour contrer la bande d’un Lamine Yamal déjà en feu lors des rencontres de préparation, le Real Madrid a décidé de tout changer. Avec Xabi Alonso, la direction merengue mise sur un nouveau modèle : un entraîneur dogmatique à qui on a donné bien plus de pouvoir et de marge de manœuvre qu’à ses prédécesseurs. Un pari qui vise à lancer un nouveau cycle, après une saison particulièrement décevante sous les ordres de Carlo Ancelotti. Une volonté aussi de se rapprocher peut-être d’un style de jeu plus attractif, et la direction n’a pas hésité à mettre la main à la poche. En revanche, Xabi Alonso et toute l’opinion publique madrilène le savent bien : plus que Dean Huijsen ou Trent Alexander-Arnold, le sort du Real est dans les mains de deux hommes : Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Si les deux vedettes offensives de l’équipe ne parviennent pas à s’entendre sur le terrain - comme ce fut souvent le cas l’an dernier - l’équipe en pâtira clairement. C’est surtout le Brésilien qui est attendu au tournant, lui qui est face à la saison de sa rédemption… ou de sa damnation.

Chez les voisins colchoneros, il y a aussi eu du mouvement. Diego Simeone reste indéboulonnable sur le banc de touche, mais 7 nouveaux visages sont arrivés pour rajeunir l’équipe et là aussi, entamer un nouveau cycle. Suffisant pour aller titiller les deux ogres du championnat ? Seul l’avenir nous le dira, mais ce qui est certain, c’est que la sortie médiatique remarquée du coach argentin en début d’été, réclamant du renfort à sa direction, a été entendue. Il dispose désormais d’un effectif pour le moins fourni et complet, et cette saison marquera aussi la passation définitive de pouvoir entre Antoine Griezmann, qui devrait être relégué à un rôle secondaire, et Julian Alvarez, déjà performant pour sa première saison. Ce qui est évident en revanche, c’est que l’écart entre les trois plus gros clubs du pays et le reste s’est encore creusé. Avec 175 millions d’euros investis l’Atlético a par exemple dépensé, à lui seul, plus que tous les autres clubs prétendant à une place en Europe que sont Villarreal, l’Athletic, la Real Sociedad, le Celta ou le Betis.

Des équipes sympathiques et des jeunes à suivre

S’il ne devrait donc pas y avoir de vrai suspense pour les trois occupants du podium outre leur ordre, derrière la bataille s’annonce sympathique. Et surtout, comme souvent en Liga, il y aura beaucoup de jeunes à suivre. L’Athletic, malgré une présaison assez mauvaise en termes de résultats, voudra confirmer son statut de quatrième force du pays et un peu à l’image du FC Barcelone, n’a pas changé grand chose par rapport à la saison dernière si ce n’est l’arrivée du prometteur Jesus Areso. Villarreal, cinquième la saison dernière, a notamment perdu Alex Baena mais s’est offert la pépite Alberto Moleiro, un des jeunes Espagnols les plus prometteurs et qui est comparé à Pedri, pas uniquement parce que les deux sont formés à Las Palmas mais en raison de leur façon de jouer. Avec Marcelino sur le banc, le Sous-Marin Jaune promet de grosses batailles sur les pelouses de Liga.

Le Betis sera aussi une des équipes à suivre. En attendant de savoir si Antony reviendra et de voir comment Isco récupérera de sa blessure d’environ deux mois, l’écurie andalouse a un effectif plus qu’intéressant, et nul doute que les regards seront tournés vers Pablo Garcia, ailier de 19 ans seulement qui a choqué tout le monde avec l’Espagne lors du dernier Euro de sa catégorie. Le Celta a été une des bonnes surprises de la saison dernière, avec son entraîneur Claudio Giraldez, un des tacticiens les plus prometteurs de la nouvelle génération. Les Galiciens, portés par leur centre de formation particulièrement productif, sont un candidat très sérieux pour l’Europe cette saison avec quelques arrivées intéressantes comme celles de Ferran Jutgla et Bryan Zaragoza, alors qu’Ilaix Moriba, qui s’est relancé l’an dernier, a été conservé. Le Rayo Vallecano, qualifié pour la Conference League, voudra aussi poursuivre sa bonne dynamique et continuer de proposer du beau football. La Real Sociedad, habituée du haut du tableau mais qui sort d’une saison assez mauvaise, cherchera de son côté à se relancer et à revenir au niveau qui doit être le sien.

Les prix individuels

Au-delà du classement final du championnat, on le sait, les individualités et les différentes courses aux distinctions individuelles passionnent les foules. Forcément, c’est le pichichi qui est la récompense la plus prestigieuse aux yeux des amateurs de Liga, et deux grands favoris se distinguent : Kylian Mbappé, déjà meilleur buteur de la Liga l’an dernier avec 31 réalisations, et Robert Lewandowski, qui avait fait trembler les filets à 27 reprises lors du dernier exercice. Une lutte chevronnée s’annonce encore, avec quelques possibles outsiders, comme Julian Alvarez ou Raphinha, qui a montré l’an dernier qu’il a aussi un côté finisseur qu’on lui avait peu vu jusqu’ici. Mais surtout, c’est le Ballon d’Or qui va en partie se jouer sur cette saison de Liga.

Bien évidemment, le Ballon d’Or est une récompense qui ne concerne pas que le football espagnol, mais on le sait, la médiatisation du Real Madrid et du FC Barcelone font qu’en cas de bonne saison, avec une victoire en Liga et un bon parcours en Europe, un joueur du Barça ou du Real est de facto candidat. Lamine Yamal en est le meilleur exemple. En attendant de voir s’il le gagnera cette saison, lui qui est opposé à Ousmane Dembélé ou Achraf Hakimi, nul doute que le petit prodige barcelonais, mais aussi Kylian Mbappé et éventuellement des joueurs comme Vinicius Jr, Pedri, Jude Bellingham ou Raphinha, pourraient avoir des chances en cas de bonne saison sur le plan individuel et collectif. Vous l’aurez compris, la saison va être passionnante !