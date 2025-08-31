PL : Brighton piège encore Manchester City, West Ham écrase Nottingham Forest

Débutant par une victoire probante 4-0 contre Wolverhampton, Manchester City était retombé dans ses travers au match suivant contre Tottenham (2-0). Contre Brighton qui avait été accroché par Fulham (1-1) puis battu par Everton (2-0), on attend une réaction pour la bande de Pep Guardiola. Si Erling Haaland marquait en première période (34e), les Seagulls renversaient le match. Sur penalty, James Milner allait égaliser (67e). En fin de match sur un contre, Kaoru Mitoma lançait Brajan Gruda qui allait même donner l’avantage aux siens (89e). Brighton s’impose 2-1 et grimpe à la 10e place quand Manchester City est seulement 12e avec deux défaites en trois matches.

Balayé par Sunderland (3-0) et Chelsea (5-1) lors des deux premières journées de Premier League, West Ham voulait montrer un joli visage sur la pelouse de Nottingham Forest qui avait battu Brentford (3-1) et accroché Crystal Palace (1-1). L’équipe de Graham Potter a longtemps eu du mal à faire la différence avant de faire dégoupiller son adversaire en fin de match. Jarrod Bowen a trouvé la faille (84e) avant que Lucas Paqueta double la mise sur penalty (88e). Enfin, Callum Wilson a enfoncé le clou (90e +1) dans ce succès 3-0.