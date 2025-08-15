Brest s’est mis d’accord avec Noel Törnqvist

Le Stade Brestois a quasiment bouclé déjà l’un de ses renforts pour 2026. Selon nos informations, le Stade Brestois a quaisment trouvé un accord avec Mjällby AIF pour le gardien suédois Noël Törnqvist (23 ans). Le montant du transfert est supérieur à 3M€. Les deux clubs négocient le pourcentage à la revente. Auteur de belles prestations en première division suédoise, le portier de 1,95 m a fait bonne impression auprès de clubs européens, après notamment 22 matches disputés et 8 clean-sheets, mais Brest a su se montrer convaincant.

L’international Espoirs suédois terminera toutefois la saison dans son club formateur, avant de rejoindre la Bretagne en janvier prochain. Une arrivée différée qui permettra à Törnqvist de continuer à engranger du temps de jeu avant de découvrir la Ligue 1 cet hiver. Pour rappel, le Stade Brestois a déjà bouclé l’arrivée de son gardien titulaire cet été, Radoslaw Majecki, arrivé depuis l’AS Monaco.