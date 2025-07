OL : énormes zones d’ombre autour du transfert de Thiago Almada à l’Atlético !

Plus tôt dans la soirée, l’Atlético de Madrid annonçait avoir conclu le transfert de Thiago Almada en provenance de Botafogo. « L’Atlético de Madrid et le Botafogo FR ont conclu un accord pour le transfert de l’international argentin de 24 ans Thiago Almada. Ce dernier se rendra à Madrid pour passer la visite médicale nécessaire et signer son contrat », a indiqué le club de la capitale espagnole. Un transfert remarqué, et qui comporte de nouvelles zones d’ombre.

A commencer par son prix. La presse espagnole, à l’image de Marca et de AS, indique que les Colchoneros ont déboursé un montant situé entre 20 et 25 millions d’euros pour avoir 100% des droits du joueur. De leur côté, divers médias européens, et surtout brésiliens, évoquent des sommes de 30 à 40 millions d’euros, pendant que d’autres expliquent que les Madrilènes n’auront qu’un pourcentage du joueur, à savoir 50%, qu’ils se partageront avec Botafogo. Personne n’est d’accord, vous l’aurez compris, et évidemment, aucun club n’a communiqué à ce sujet.

Du flou à tous les niveaux

Autre élément qui rend ce transfert encore plus flou ; L’Equipe indiquait en début de semaine que les droits économiques du joueur appartiennent… à l’Olympique Lyonnais. Comprendre, que le joueur appartient normalement au club lyonnais et que c’est avec son argent qu’il avait été acheté à Atlanta par Botafogo, même si là aussi il y avait eu des soucis puisque le club nord-américain accuse Textor de ne pas avoir payé. Mais théoriquement, l’Olympique Lyonnais devrait donc récupérer l’intégralité de la somme payée par l’Atlético dans le cas où les Colchoneros aient récupéré 100% de ses droits, ou une partie dans le cas où les Madrilènes aient acheté 50% des droits.

C’est d’ailleurs ce qu’indique GloboEsporte au Brésil. Selon le média, il doit y avoir une répartition de la somme payée par l’Atlético entre Botafogo et l’OL. John Textor versera-t-il, si c’est le cas, cette somme dans les comptes de l’OL ? Rien n’est moins sûr. De leur côté, les fans de l’OL s’interrogent clairement et forcément, ce manque de transparence total en agace plus d’un…