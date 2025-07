Real Madrid : la réponse de Florentino Pérez après la gifle face au PSG

Largement dominé par le PSG (4-0), le Real Madrid a vécu une soirée cauchemardesque. En première période, les Parisiens ont littéralement marché sur les Merengues, leur infligeant une leçon de football rarement vue à ce niveau dans les années récentes du Real Madrid. Au coup de sifflet final, la presse espagnole n’a pas mâché ses mots pour qualifier la prestation madrilène. Mais fidèle à lui-même, le président Florentino Pérez a gardé la tête haute. Interrogé par le journaliste Edu Aguirre pour El Chiringuito, il a lancé une phrase lourde de sens : «le moral ne faiblit jamais.» Une déclaration qui reflète bien son caractère, lui qui ne baisse jamais les bras. Malgré cette déroute face au champion d’Europe en titre, il serait bien trop tôt pour enterrer le Real Madrid. Le club espagnol a prouvé à maintes reprises sa capacité à inverser la tendance, même dans les moments les plus compliqués d’une saison. Le mercato est encore ouvert, et les dirigeants restent à la recherche d’un renfort au poste de latéral gauche.

Arrivé il y a seulement quelques semaines, Xabi Alonso connaît donc des débuts difficiles sur le banc madrilène. Mais tirer des conclusions serait une erreur. Entre le cas Rodrygo, la gestion du trio Vinicius – Mbappé – Gonzalo, ou encore les interrogations tactiques autour d’une défense à trois ou à quatre, les chantiers ne manquent pas. Les supporters merengues, eux, s’interrogent. La reprise du championnat s’annonce déjà décisive. Affaire à suivre.

