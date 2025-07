Real Madrid : la terrible descente aux enfers de Raul Asencio

Outre l’enjeu financier évident et la possibilité de rattraper une saison 2024/2025 qui avait été compliquée à tous les niveaux, cette Coupe du Monde des Clubs 2025 était aussi l’opportunité pour certains joueurs de faire leurs preuves devant Xabi Alonso, leur nouveau coach. Les Madrilènes avaient ainsi à coeur de prouver au tacticien basque qu’il pouvait compter sur eux et leur offrir une place plus ou moins importante dans l’équipe lors de la saison à venir. Certains ont saisi cette opportunité à merveille, à l’image de Fran Garcia, d’Arda Güler ou de Gonzalo Garcia, auteurs de prestations plutôt satisfaisantes avant les demies.

D’autres en revanche ont clairement perdu des points. Si les prestations moyennes de Vinicius Jr ou de Jude Bellingham ne devraient pas leur coûter leur place, les copies cataclysmiques rendues par Raul Asencio pourraient en revanche avoir des conséquences terribles pour le défenseur espagnol. Si costaud et solide en Liga, à tel point qu’il était la seule satisfaction de la saison dernière pour beaucoup, il a complètement coulé lors de ce tournoi en terres étasuniennes, ponctuant tout ça avec une rencontre catastrophique contre Paris.

Adieu au onze titulaire ?

Sa compétition, qui avait mal démarré avec un penalty offert à Al-Hilal puis une expulsion lors du deuxième match contre Pachuca, le place au cœur des critiques. Et on sait que généralement, les médias sont un peu plus indulgents avec les jeunes issus du centre de formation. C’est simple, dans un article de Marca où tous les Merengues sont notés sur leurs prestations pendant le Mondial des Clubs, Raul Asencio reçoit un… 0/10. De très loin la pire note de l’équipe, alors que la plupart des joueurs obtiennent la moyenne.

Auteur d’erreurs individuelles qu’on ne lui connaissait pas, souvent mal placé, pas en confiance, dépassé, Asencio est aussi probablement touché par son affaire de diffusion d’images pédopornographiques, dans laquelle il est toujours impliqué. Mais avec l’arrivée de Dean Huijsen, plutôt à son avantage pendant ce tournoi, le retour d’Éder Militão et la possible arrivée d’un autre défenseur central d’ici la fin du mercato, Asencio sait qu’il a peut-être perdu sa place dans l’équipe après ses prestations désastreuses…

