Real Madrid : le cas Kylian Mbappé blase Vinicius Jr

Kylian Mbappé, acte II. Lundi, le Français de 26 ans a débuté son deuxième exercice sous les couleurs du Real Madrid. Et le capitaine de l’équipe de France est motivé comme jamais. «Nouvelle saison… Envie de faire quelque chose de grand. Allons-y tous ensemble, Madridistas !!! Hala Madrid !», a-t-il écrit sur son compte Instagram hier soir après la première séance d’entraînement des Merengues. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain est déterminé, lui qui veut remporter des titres notamment la Ligue des Champions après laquelle il court depuis des années.

Mbappé a pris le pouvoir

Pour cela, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu essayent d’entourer au mieux Mbappé, qui est clairement leur nouvelle star. C’est à lui qu’ils ont proposé de récupérer le mythique numéro 10, laissé libre depuis le départ de Luka Modric. Arda Güler espérait l’obtenir. Mais la direction de la Casa Blanca a été très claire et a misé sur l’attaquant tricolore. Un choix qui paye puisque les maillots floqués à son nom et au n°10 s’arrachent comme des petits pains. Florentino Pérez et ses équipes espèrent à présent qu’il réalisera une très grande saison.

Ils souhaitent la même chose pour Vinicius Junior, avec lequel les discussions concernant une prolongation sont au point mort. Le Brésilien et son entourage ont été très clairs puisqu’ils souhaitent que Vini Jr touche un salaire équivalent voire même supérieur à celui du Français. Mais la Cadena SER a expliqué récemment que les Merengues refusent et qu’ils ne peuvent pas donner ce salaire à deux joueurs. Il est ainsi très clair pour eux qu’ils privilégieront KM10. Ce dont est visiblement conscient l’international auriverde.

Vini Jr ne veut pas vivre dans son ombre

Ce mardi, la Cadena SER assure que «le Brésilien ne veut pas vivre dans l’ombre de Kylian Mbappé». Vini Jr, qui était l’un des chouchous de la direction et des supporters il y a quelques années, sent que le vent a tourné et qu’il est moins apprécié qu’auparavant, entre sa baisse de régime et les diverses polémiques dont il a fait l’objet à tort ou à raison. Tout cela a épuisé la patience des fans madrilènes, qui penchent à présent pour Mbappé «devenu l’égérie du nouveau projet de Florentino Pérez».

Et pour le média ibérique, cela risque de jouer sur son avenir. Le journaliste Santi Ovalle explique : « le projet du Real Madrid repose sur Mbappé. Ensuite, Vini devra décider s’il se base sur Mbappé avec Vinicius ou sur Mbappé sans Vinicius.» Aritz Gabilondo a le même avis et a ajouté : « cela me rappelle un peu ce qui s’est passé avec Neymar et Messi. Vous vous souvenez quand Neymar a dû partir parce qu’il se voyait toujours dans l’ombre de Messi ? Eh bien, nous nous dirigeons vers quelque chose de similaire.»

Un problème pour le salaire du Brésilien et le BO

Lassé d’être dans l’ombre de Lionel Messi, Ney avait rejoint le PSG, pour être la star du projet et mettre toutes les chances de son côté pour remporter le Ballon d’Or. Ce qui n’a pas fonctionné. Le Real Madrid se retrouve dans la même situation pour les suiveurs du club. « Je pense que Vinicius pense qu’il sera très difficile pour lui de remporter un Ballon d’Or. Si tout se passe bien pour lui, tout se passera aussi bien pour Mbappé sur le plan collectif. Le fait est que Mbappé joue pour une équipe nationale comme la France et peut progresser, quels que soient les résultats de Vinicius. »

Un joueur qui a vu le Ballon d’Or lui passer sous le nez en 2024 et qui est déstabilisé depuis selon la SER. « La grave erreur de Vinicius est de demander l’égalité salariale alors que ses performances sont inférieures à celles de l’époque où il était candidat au Ballon d’Or. Il aurait dû la demander lorsqu’il a quitté la cérémonie, alors qu’il était en position de force », conclut la radio espagnole. Vinicius Junior joue gros, lui qui sait qu’il n’a plus forcément la main face au Real Madrid. Un club qui est à fond derrière Mbappé. Ce qui ne fait pas les affaires du Brésilien, aussi bien pour son salaire que pour le Ballon d’Or.