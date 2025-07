Les grandes manœuvres ont débuté au HAC !

Le Havre est entré dans une nouvelle ère. Maintenu à la 7e minute du temps additionnel de la 34e journée de Ligue 1 et un penalty d’Abdoulaye Touré à Strasbourg (victoire 3-2), le club doyen a, en effet, été racheté par Blue Crow Sport, une holding américaine déjà détentrice des clubs de Cancún (Mexique) ou encore du CD Leganés (Espagne). Une vente qui a d’ailleurs été officiellement validée, ce vendredi, par la DNCG. Après les 10 jours de «closing» propres à une cession (délai de rétractation, signature des documents juridiques, versement des fonds par les investisseurs financiers…), le gendarme financier du football français a finalement prononcé, comme nous vous le révélions en exclusivité, un «encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations à la suite du changement d’actionnaire majoritaire du Club».

La DNCG a donné son feu vert

Quelques heures après cette annonce, les Ciel et Marine - en pleine préparation estivale avec quatre rencontres amicales organisées entre le 19 juillet et le 2 août prochain (Le Mans, Angers, Brest et le Paris FC) - ont donc officialisé leurs premiers renforts. Ce vendredi, le club normand a ainsi annoncé l’arrivée de l’attaquant Felix Mambimbi (24 ans) en provenance de Saint-Gall. Joueur dit explosif, Félix Mambimbi a paraphé un contrat de deux ans avec les Havrais et portera le numéro 10. Mais ce n’est pas tout. Dans la foulée, Godson Kyeremeh a lui aussi posé ses valises dans la cité portuaire après avoir évolué sous les couleurs caennaises. Buteur âgé de 25 ans, celui qui arborera le numéro 11 s’est également engagé pour deux saisons. Et les arrivées s’enchaînent.

Ce samedi matin, Mory Diaw a lui aussi officiellement débarqué du côté d’Océane. Libre de tout contrat après avoir résilié avec Clermont, le portier de 32 ans s’est engagé pour deux ans en Normandie. Après avoir disputé 67 matches de Ligue 1 entre 2022 et 2024, avant d’être prêté à Rodez en Ligue 2 la saison dernière, le dernier rempart sénégalais arrive dans la peau de numéro 1 et s’apprête à retrouver un certain Nicolas Douchez, entraîneur des gardiens au HAC, qu’il a côtoyé au PSG lors de son début de carrière entre 2009 et 2015. Outre ces nouveaux visages, d’autres arrivées sont d’ailleurs à prévoir. Comme nous vous l’indiquions ces derniers jours, Lionel Mpasi-Nzau, lui aussi formé au PSG, va également rejoindre librement le HAC.

3 recrues déjà officialisées, Delaine et Mpasi arrivent

Alors que la formation coachée par Didier Digard s’apprête à se séparer d’Arthur Desmas et Mathieu Gorgelin, le gardien de 30 ans, arrivé en provenance de Rodez, occupera le rôle de numéro 2 dans les cages normandes. A noter, par ailleurs, que l’ancien entraîneur des gardiens de Rodez, Charles Cieslinky, va lui aussi rejoindre le club et évoluera du côté de la Cavée. Enfin, pour ravir un peu plus les supporters, le directeur sportif, Mathieu Bodmer, qui avait annoncé que l’effectif devrait être renouvelé à «70-75 %», a également bouclé l’arrivée de Thomas Delaine. Libre de tout contrat, le défenseur de 33 ans, passé par Metz, puis par Strasbourg, va ainsi venir apporter son expérience aux Ciel et Marine.

En attendant d’autres renforts mais également la prolongation de Loïc Nego (le club travaille activement sur ce dossier au cours des dernières semaines), le nouveau propriétaire Jeff Luhnow, co-fondateur de Blue Crow Sports Group, confirme donc les belles ambitions du HAC, bien décidé à construire l’effectif le plus compétitif possible malgré des finances encore très éloignées des cadors de Ligue 1. «À court terme, ce que nous voulons, c’est stabiliser le club et le faire grandir. Évidemment, ce sera dur, les recettes sont limitées pour le moment, il faudra être malin et s’adapter», avait d’ailleurs annoncé le successeur de Vincent Volpe lors d’une récente conférence de presse. Être malin et s’adapter, voilà deux directives que Mathieu Bodmer et ses équipes maitrisent justement à la perfection, et ce depuis plusieurs saisons désormais.