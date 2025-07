La LFP dévoile son plan pour lutter contre le piratage

Lutter contre le piratage. Tel sera l’enjeu cette saison de la LFP, qui vient de lancer sa plateforme Ligue1+ dédiée à la retransmission du championnat de France. Pour rappel, L’Equipe estimait à près de 5% la part de la population française consommant du sport illégalement la saison dernière. Un pourcentage qui représenterait environ 2,5 millions de téléspectateurs, malgré des textes de loi de plus en plus durs contre le piratage.

Ce jeudi, le DG de LFP Média, Nicolas De Tavernost, s’est exprimé sur ce sujet qu’il compte prendre à bras-le-corps. «On a adapté un pricing (la politique tarifaire) différent des années précédentes (chez DAZN), on a des prix plus attractifs. L’offre jeune va arriver le plus tôt possible et est retardée pour des considérations techniques. Enfin, il y a eu une proposition de loi au Sénat pour lutter contre les systèmes de piratage. L’ARCOM va avoir des moyens automatisés pour lutter. Le piratage est une lutte permanente, on aurait souhaité que le projet de loi aille plus vite, mais on espère qu’il sera en vigueur en janvier 2026. Notre système d’OTT contiendra un système anti-piratage.»