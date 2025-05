SM Caen : Brahim Thiam tire à boulets rouges sur Fayza Lamari

Le rachat de 80 % des parts du SM Caen par Kylian Mbappé tourne pour l’heure au fiasco. Bon dernier de Ligue 2, le club normand est déjà assuré d’évoluer en National la saison prochaine, et fait face à une crise sans précédent. Bien évidemment, le joueur du Real Madrid, ainsi que sa mère, Fayza Lamari, à la tête du projet de rachat, se retrouvent au cœur des critiques. Cette dernière s’est d’ailleurs retrouvée visée par Brahim Thiam, qui a évolué quatre saisons chez les Caennais. En cause, le récent entretien de la mère de Kylian Mbappé sur le SM Caen qui expliquait vouloir travailler avec des anciens du club tout en refusant les propositions d’anciens joueurs pour aider ce même club pendant la saison.

La suite après cette publicité

Dans une émission radio, l’ancien international malien s’en prendre violemment à Fayza Lamari : « Elle dit ça pour ne pas se défendre correctement du bilan catastrophique. La vérité, c’est que ce n’est pas grave si je ne suis pas ambassadeur de Caen, et que ça soit son fils qui soit ambassadeur. La seule chose qu’elle sait, c’est que son fils est ambassadeur d’un club qui descend en National, ce qu’il n’avait plus connu depuis 41 ans. Et donc, moi, je ne serais pas fier de ça, c’est sûr. Elle dit qu’elle veut se poser avec ceux qui veulent aider le club ? Je ne la crois pas. Mon message du moins d’août est resté sans réponse encore aujourd’hui. Donc ses paroles… Quand elle veut, elle s’assoit et on discute du foot. Et le président aussi savait que je voulais le rencontrer. Donc qu’elle dise qu’on ne veut pas d’anciens. Pas de soucis, je n’ai pas besoin de Caen pour vivre. Nous, on aime ce club, on s’est saigné pour le monter en Ligue 1. Se faire donner des leçons par des dirigeants qui n’ont rien prouvé… » a-t-il lâché. Reste à voir si celui qui évoluait au poste de défenseur central recevra une réponse de l’intéressée.