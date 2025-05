L1 : la prime attribuée à Nicolas de Tavernost qui interroge les clubs

En plus de son salaire annuel de 600 000 €, le nouveau directeur général de LFP Media Nicolas de Tavernost touchera une prime de fidélité de 500 000 € par an tant qu’il restera en poste. Arrivé pour sauver le football français du marasme économique actuel, l’ancien boss de M6 va donc toucher 1,1 M€ par an.

La suite après cette publicité

Une prime, financée par le fonds d’amorçage de CVC, qui ne manque cependant pas de faire réagir, notamment du côté du Havre, qui s’est vu refuser par CVC de pouvoir bénéficier du fonds d’amorçage pour récupérer les 7,5 M€ qu’il réclame, au prétexte que le fonds ne servait pas à cela.