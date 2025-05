Luca Zidane fait son grand retour

Blessé début mars à une cheville lors du derby andalou contre Cordoue, Luca Zidane s’apprête à faire son grand retour à la compétition. Absent deux mois, le deuxième fils de Zinedine était de retour à l’entraînement, ce jeudi, avec Grenade.

La suite après cette publicité

Le gardien de 26 ans pourrait même être du voyage à Malaga avec son club, sixième de Liga 2 et encore en course pour la montée en Liga (neuf points de retard sur le leader Elche, et sept points de retard sur le deuxième Levante).