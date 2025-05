Kylian Mbappé s’offre un triplé historique face au Barça

11 buts en 8 matchs : c’est le bilan assez bluffant de Kylian Mbappé face au FC Barcelone en carrière. Ce soir, même s’il n’a pas toujours été accompagné par ses coéquipiers, le Français a effectivement pu soigner ses statistiques avec un triplé, le premier d’un joueur madrilène dans un match de Liga face au Barça depuis Zamorano… il y a 30 ans (en 1995).

Ce troisième but n’était pas le plus compliqué à mettre de sa carrière, Vinicius Junior ayant fait tout le travail avant de le servir sur un plateau, mais il est déjà son 39e sous les couleurs merengues depuis son arrivée l’été dernier. Mais à 5 minutes de la fin du match, le Real Madrid est mené 4-3 et dit presque adieu au titre.