Nantes : Pedro Chirivella s’engage avec le Panathinaïkós

Après les départs de Nicolas Pallois et Moses Simons, arrivé au Paris FC, le FC Nantes enregistre le départ d’un nouveau cadre. Après 173 matchs en jaune et vert, le milieu de terrain et capitaine Pedro Chirivella quitte le FC Nantes. Il s’est engagé avec le Panathinaïkós pour découvrir un nouveau challenge en Grèce.

«Le FC Nantes et le Panathinaïkós (Grèce), ont trouvé un accord pour le transfert de notre Capitaine Pedro Chirivella. C’est une page qui se tourne. Capitaine exemplaire, Pedro a toujours porté nos couleurs avec fierté et détermination. Leader respecté sur le terrain comme en dehors, il a marqué l’histoire du FC Nantes. L’ensemble du Football Club de Nantes souhaite le meilleur à Pedro pour la suite de sa carrière et le remercie chaleureusement pour ces 5 belles années passées au Club», indiquent les Canaris dans un communiqué.