Euro U21 : l’Angleterre conserve son titre face à l’Allemagne

La jeunesse anglaise reste au pouvoir. Deux ans après le sacre de la génération incarnée par Cole Palmer, Curtis Jones ou Angel Gomes, les espoirs britanniques ont conservé leur couronne de champions d’Europe en s’imposant ce soir en finale face à l’Allemagne de Nick Woltemade (3-2). Comme face à l’Espagne en 1/4, puis les Pays-Bas en 1/2, Harvey Elliott avait trouvé la faille (5e, 1-0), bien aidé par le mauvais renvoi de Collins.

La suite après cette publicité

Omari Hutchinson avait doublé la mise sur un service de McAtee (25e, 2-0), et voir les Anglais mener 3 ou 4-0 après 25 minutes n’aurait d’ailleurs pas eu les allures d’un hold-up. Pourtant, Weiper, déjà buteur face aux Bleuets au tour précédent, avait réduit l’écart (45+1e, 2-1) avant la pause, tandis que Paul Nebel troquait la casquette de passeur décisif pour celle de buteur à l’heure de jeu (61e, 2-2). Le match est allé en prolongation et l’Angleterre a repris l’avantage : Norton-Cuffy a débordé côté droit avant de servir en retrait Morton, dont le centre a trouvé la tête du Marseillais Rowe, auteur du but de la victoire (92e, 3-2).