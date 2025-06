Nantes annonce le départ de Nicolas Pallois

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Le FC Nantes a annoncé le départ de Nicolas Pallois, après plusieurs années de bons et loyaux services. «Cette fois, c’est bien terminé, Nicolas Pallois ne jouera plus au FC Nantes. Lors de la 34e journée face à Montpellier, il a disputé son dernier match avec les Canaris (Photo en Une). En fin de contrat, le défenseur central aux 243 matchs sous les couleurs jaune et verte va désormais se tourner vers d’autres aventures.»

La suite après cette publicité

Une page se tourne pour les Canaris et le défenseur de 37 ans, qui a passé 8 saisons au club. Mais il ne restera pas longtemps libre puisqu’il va rejoindre le Stade de Reims, qui ne sait toujours pas s’il jouera en L1 ou en L2 après la rétrogradation de l’OL prononcée par la DNCG.