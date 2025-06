FC Barcelone : la date de retour au Camp Nou pas encore confirmée

Jouant ses matchs à domicile au stade de Montjuïc depuis 2023, le FC Barcelone a annoncé son intention de retrouver son cher Camp Nou le 10 août prochain, à l’occasion du Trophée Joan Gamper, après plus de deux ans de travaux. Mais cette date n’a encore rien de certain, puisque la mairie de Barcelone n’a pas encore validé les derniers détails administratifs. Le maire, Jaume Collboni a rappelé que le club devait d’abord déposer une demande de licence d’ouverture et attendre une inspection municipale, notamment sur les questions de sécurité, avant d’obtenir le feu vert officiel.

La suite après cette publicité

« Nous ferons comme pour n’importe quel autre établissement. Ils doivent nous demander une licence d’ouverture, puis la Mairie procédera à l’inspection, notamment sur le plan de la sécurité, pour vérifier que tout est en ordre. À ma connaissance, cette demande n’a pas encore été faite » a-t-il déclaré sur les ondes de RAC1. La situation demeure donc floue pour le club catalan.