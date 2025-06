Nico Williams va faire un dernier sacrifice pour rejoindre le Barça

Si le dossier entre Nico Williams, Bilbao et Barcelone traîne en longueur, c’est en grande partie parce que le début de mercato du troisième nommé ressemble à un immense montage pour réduire la masse salariale du club et se donner de l’air dans le portefeuille. Et pour cela, Nico Williams est prêt à faciliter la vie des Culers, preuve de la volonté du joueur d’évoluer sous le maillot blaugrana la saison prochaine.

En effet, selon Sport, l’ailier international espagnol va signer un contrat sur six ans, avec un système de salaire évolutif proche de celui de la NBA. S’il sera plutôt réduit pour un joueur de sa stature lors de la première année, il va progressivement grandir pour atteindre sa valeur maximale au fil des années. De quoi éviter de peser trop lourd sur une masse salariale déjà chargée lors de la saison 2025-2026. Un joli coup de pouce alors que le Barça se dit prêt à lever l’onéreuse clause de 58 millions d’euros posée sur le joueur.