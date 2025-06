Le FC Barcelone veut forcer la vente… d’un joueur du Sporting

Cet été, le FC Barcelone a déjà reçu une somme légèrement inférieure aux 20 millions d’euros grâce à la vente de joueurs… qui ne lui appartiennent pas. Effectivement, le champion d’Espagne a pris l’habitude d’inclure des pourcentages à la revente lors de chaque vente réalisée ces dernières années. Ce qui a permis aux Catalans de récupérer 8 millions d’euros sur la vente de Jean-Clair Todibo de Nice à West Ham par exemple. Une stratégie qui va permettre aux Blaugranas d’avoir un peu plus de pouvoir d’achat pour ce mercato estival.

Et il y a encore des joueurs qui pourraient rapporter gros au Barça cet été. Le club touchera ainsi 50% de la vente d’Oscar Mingueza (Celta), qui a une clause libératoire de 20 millions d’euros et qui est très convoité. De même pour Francisco Trincao, vendu au Sporting Portugal en 2023 pour 7,5 millions d’euros seulement. Le Barça touchera 50% de la plus-value à la revente.

Le Barça fait le forcing

Une potentielle grosse somme, puisque l’international portugais sort d’une belle saison avec 9 buts et 14 passes décisives en 34 rencontres de championnat. Les médias portugais évoquent des intérêts de clubs anglais, prêts à mettre de l’argent sur la table pour recruter l’ancien du Barça et de Braga. Mais comme l’indiquent Sport et Mundo Deportivo, la direction du Sporting temporise et veut même prolonger le joueur de 25 ans, ce qui agace le Barça. La presse catalane explique que le champion d’Espagne fait pression sur le Sporting pour qu’il lâche le joueur, aidé par Jorge Mendes, agent de Trincao et proche de Joan Laporta.

Clairement, le Barça veut entraver les discussions qui ont lieu pour une prolongation du joueur et compte sur le super-agent portugais pour le sortir du club. Il faut dire que les Catalans pourraient toucher une sacrée somme, s’approchant des 20 millions d’euros en fonction de l’opération, qui ferait du bien aux comptes. Mais pour l’instant, la tendance est plutôt négative pour Joan Laporta et sa clique…