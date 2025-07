AJA : Han-Noah Massengo en discussions avancées avec Augsbourg

À 24 ans, Han-Noah Massengo va donner un nouvel élan à sa carrière. Formé à Monaco et passé par Bristol City puis Burnley, l’ancien international espoir tricolore était de retour à l’AJ Auxerre cet hiver pour un prêt de six mois. Une deuxième expérience en Bourgogne concluante puisque le club icaunais souhaitait conserver le milieu de terrain auteur de 17 matches en L1 entre janvier et mai 2025.

La suite après cette publicité

Malgré quelques discussions entamées ces dernières semaines, aucune avancée significative n’a eu lieu. Disposant d’une belle cote sur le marché des transferts fort d’une solide expérience en Championship et en Ligue 1, Massengo a tapé dans l’œil du club allemand d’Augsbourg, toujours très friand de joueurs français ou évoluant en Ligue 1. Selon nos informations, le club de Burnley (qui détient les droits du joueur) et la formation de Bundesliga ont entamé des négociations autour d’un contrat de 5 ans.