La somme folle que réclame Dusan Vlahovic à la Juventus Turin

C’est un dossier à rendre chèvre les supporters de la Juventus Turin. Entre ceux qui ne veulent plus le voir sous le maillot bianconero et ceux qui espèrent encore retrouver son efficacité d’antan, ils sont surtout déçus par la tournure prise par le dossier Dusan Vlahovic. Lui qui devait porter les ambitions retrouvées de la Juve à son arrivée fracassante en janvier 2022 est devenu un boulet pour la direction turinoise, qui ne sait plus comment s’en sortir.

La venue d’Igor Tudor, fan déclaré du joueur, sur le banc a un temps laissé penser que Vlahovic retrouverait son mordant offensif, et que sa situation contractuelle s’en retrouverait simplifiée. Que nenni, le joueur a aussi déçu le coach croate, et Vlahovic continue de fatiguer l’état-major turinois, enchaînant les prestations mièvres et les provocations sur les réseaux sociaux. La meilleure solution serait une résiliation de contrat, alors qu’il reste un an de collaboration, avec le plus gros salaire du club, à hauteur de 12 M€ par saison.

Vlahovic a les cartes en main

Dans sa nouvelle politique salariale, la Juve ne veut plus dépasser les 6 M€ annuels. Vlahovic explose les compteurs, et ce dernier ne compte pas s’asseoir de la sorte sur sa dernière année. Les discussions pour une résiliation sont donc compliquées. Selon La Repubblica, Dusan Vlahovic réclame ainsi 10 M€ à son club, 5 M€ pour lui et 5 M€ pour ses agents. Soit quasiment autant que sa dernière année de contrat. Une folle demande que la Juve ne semble pas disposée à accepter, pour l’instant.

Mais finalement, c’est Vlahovic qui a tout son temps et rien à perdre dans ce dossier. Il se sait courtisé, notamment par l’AC Milan et son nouveau coach Max Allegri, ou encore par Al-Hilal et son coach italien Simone Inzaghi. Pour l’AC Milan, le problème se situe aussi au niveau du salaire, puisque l’offre proposée de 6 M€ est jugée trop basse par le clan Vlahovic. Dans ce dossier qui se pourrit un peu plus chaque semaine, il sera difficile de sortir par la grande porte.