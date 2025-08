Au tour de Timothy Weah de signer à l’OM !

Et de six pour l’OM ! Après CJ Egan Riley, Facundo Medina, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, c’est au tour de Timothy Weah de renforcer les rangs olympiens cet été. Après son arrivée remarquée à l’aéroport et saluée par des dizaines de supporters venus l’accueillir, l’international américain a pris la direction du centre-ville pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Tout est en règle désormais puisque Weah est officiellement marseillais depuis quelques instants.

«L’OM est heureux d’annoncer l’arrivée du jeune ailier droit américain, âge de 25 ans, Timothy Weah. (…) Quand on est le fils du seul Ballon d’Or africain de l’histoire, chaque appel, chaque contrôle, chaque frappe se regarde à la loupe», affirme le communiqué du club phocéen. Comme nous vous le révélions plus tôt dans la semaine, le joueur formé au PSG est prêté de manière payante par la Juventus (1 M€), assorti à une obligation d’achat de 14 M€, plus 3 M€ de bonus.

Passé par le PSG et l’OM, comme son père

Deux ans seulement après son départ de Lille pour 11 M€, Weah est déjà de retour en Ligue 1. Pas toujours titulaire dans le Piémont, souvent utilisé comme 12e homme ces deux dernières années et aligné à des postes différents (latéral droit, milieu offensif droit et gauche, attaquant, piston et même latéral gauche), le fils de Mister Georges, lui aussi passé par le PSG et l’OM, tentera de se faire une place plus importante sous la houlette de Roberto De Zerbi où ses concurrents devraient être Murillo et Lirola.

Il part sans doute avec une longueur d’avance sur ses rivaux directs mais sa polyvalence pourrait également rendre des services en cas de besoin. Son expérience aussi fera du bien, lui qui compte tout de même 44 sélections (7 buts) avec le Team USA et un peu plus d’une vingtaine de matchs européens. À 25 ans, Weah s’apprête à entamer une saison importante dans sa carrière, un an avant la Coupe du Monde en Amérique du Nord qu’il a évidemment dans un coin de sa tête. Pour cela, il faudra performer avec son club.