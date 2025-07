Coupe du monde des clubs : énorme coup de théâtre pour le PSG !

Jusqu’ici tout va bien. Voilà comment l’on pourrait résumer les débuts du PSG en Coupe du monde des clubs. Presque invincible depuis des mois en Europe, le club de la capitale est toujours impressionnant cet été aux États-Unis. Malgré une défaite surprenante en poules face à Botafogo, les hommes de Luis Enrique affichent toujours une maîtrise qui a le don de susciter la crainte chez leurs adversaires. Revigorés par leur sacre en Ligue des Champions, les coéquipiers de Khvicha Kvaratskhelia sont en maîtrise.

Une maestria impressionnante et qui semble promettre le club de la capitale à un nouveau sacre dans les prochains jours de l’autre côté de l’Atlantique. Pour y parvenir, les joueurs parisiens devront l’emporter face au Real Madrid ce mercredi. Un choc attendu des deux côtés des Pyrénées et qui s’annonce forcément explosif avec la première confrontation de Kylian Mbappé avec son ancien club. En cas de victoire, les Parisiens affronteront Fluminense ou Chelsea pour une finale qui s’annonce beaucoup plus accessible que la rencontre face aux Merengues.

Willian Pacho et Lucas Hernandez suspendus jusqu’à la fin de la compétition

L’une des autres difficultés du Paris Saint-Germain face au Real sera l’absence de Willian Pacho. Solide face au Bayern Munich, le défenseur de 23 ans s’est rendu coupable d’un tacle non maîtrisé avec sa semelle qui s’est essuyée sur le tibia de Leon Goretzka. Problème, son remplaçant, Lucas Hernandez, a également écopé d’un carton rouge pour un coup de coude assez stupide sur Raphaël Guerreiro. Avec ses deux défenseurs suspendus, Luis Enrique s’apprête donc à lancer Lucas Beraldo aux côtés de Marquinhos pour le choc face à la Maison Blanche.

Mais voilà, comptant sur un retour de Pacho pour la finale, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a reçu une bien mauvaise nouvelle dans la soirée. En effet, dans la nuit de lundi à mardi, la FIFA a dévoilé la durée des suspensions pour Willian Pacho et Lucas Hernandez. Et à la surprise générale, les deux joueurs ont été suspendus pour deux rencontres. Ainsi, les deux hommes vont donc manquer une éventuelle finale. Un coup dur pour les Parisiens tant la complémentarité entre Pacho et Marquinhos a été l’une des clés du succès parisien cette saison. Paris peut faire appel pour contester cette décision handicapante.