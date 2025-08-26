Côme recrute Noel Törnqvist

C’est peu dire que Côme est ambitieux pour sa deuxième saison dans l’élite italienne. Sous les ordres de Cesc Fabregas, le club a parfaitement entamé ce nouvel exercice avec une victoire à domicile contre la Lazio Rome. Et le mercato estival continue en parallèle de battre son plein. Après déjà plus de 100 M€ dépensés, Côme poursuit son recrutement avec un accord trouvé pour le transfert de Noel Törnqvist, gardien suédois de Mjallby.

Selon nos informations, Côme s’est entendu avec la formation suédoise pour un transfert, tout en laissant le portier de 24 ans en prêt jusqu’en janvier. Il rejoindra ensuite les bords du fameux lac, avec un contrat jusqu’en juin 2029.