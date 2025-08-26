Menu Rechercher
Côme recrute Noel Törnqvist

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
Cesc Fabregas avec Côme @Maxppp

C’est peu dire que Côme est ambitieux pour sa deuxième saison dans l’élite italienne. Sous les ordres de Cesc Fabregas, le club a parfaitement entamé ce nouvel exercice avec une victoire à domicile contre la Lazio Rome. Et le mercato estival continue en parallèle de battre son plein. Après déjà plus de 100 M€ dépensés, Côme poursuit son recrutement avec un accord trouvé pour le transfert de Noel Törnqvist, gardien suédois de Mjallby.

🚨EXCL: 🔵🇸🇪 #SerieA |

🔐 Accord TOTAL trouvé entre Como et Mjällby AIF pour le transfert de Noel Törnqvist

✍️ Contrat jusqu'en juin 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ + une année en option

❗️Törnqvist restera en prêt jusqu'en janvier avec Mjällby AIF avant de rejoindre le club italien

✅️ Brest avait conclu un accord avec le club suédois mais Törnqvist a choisi Como

Selon nos informations, Côme s’est entendu avec la formation suédoise pour un transfert, tout en laissant le portier de 24 ans en prêt jusqu’en janvier. Il rejoindra ensuite les bords du fameux lac, avec un contrat jusqu’en juin 2029.

