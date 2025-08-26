Emmanuel Petit en attend plus de Kylian Mbappé au Real Madrid

Emmanuel Petit, ex-international tricolore (63 sélections, 6 buts), champion du monde en 1998 et champion d’Europe en 2000 avec l’équipe de France, a répondu à plusieurs questions sur la saison 2025-2026 dans les colonnes du journal AS. Interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, qui a vu le PSG remporter la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire l’année dernière, l’ancien joueur d’Arsenal a nuancé la responsabilité du crack français dans la mauvaise saison du club madrilène, mais assure que la pression sera encore plus forte désormais. «La saison dernière, tout le monde au PSG (la direction, les supporters) disait que, depuis son départ, le club avait enfin une véritable équipe, avec une âme. Tous les joueurs jouaient les uns pour les autres, et il n’y avait plus de footballeurs égoïstes sur le terrain. Et récemment, il semble que la décision de fermer la porte à Kylian Mbappé ait été la bonne, d’autant plus que lui-même voulait rejoindre Madrid. Je ne veux pas tomber dans la facilité, car malgré les problèmes du Real Madrid la saison dernière, je pense que Mbappé a réalisé une bonne campagne. Il a marqué beaucoup de buts. Mais, malheureusement, des joueurs clés ont manqué. Trop de blessures, surtout au milieu de terrain. Quand on perd Kroos, que Modrić n’est plus le même joueur, et qu’en plus on perd des défenseurs, tout devient plus compliqué. À cela se sont ajoutés des affrontements d’ego entre Rodrygo, Vinicius, Bellingham et Mbappé, ce qui n’a rien arrangé. À bien des égards, ce fut une saison de transition pour le Real. Du coup, toute l’attention s’est portée sur Mbappé. Les gens ont choisi la solution facile : dire que les problèmes du Real venaient de lui : "Si on n’a pas fait une grande saison, c’est parce que Kylian est parti du PSG, et le PSG a gagné la Ligue des champions." La vérité se situe peut-être entre les deux», a-t-il déclaré, avant d’annoncer la couleur pour ce nouvel exercice.

«Mais aujourd’hui, la pression sur lui est encore plus forte que la saison passée. Il ne faut pas oublier que, lorsqu’il a quitté le PSG, il a traversé une période compliquée en dehors du terrain. Il était en conflit juridique avec le club pour des questions financières ; il a été accusé dans plusieurs affaires extra-sportives. Il avait beaucoup de choses en tête. C’est pourquoi cette saison sera très importante pour lui. Il sait qu’il doit faire mieux que l’an dernier. Il est venu à Madrid avec un objectif : gagner la Ligue des champions et le Ballon d’Or. Et c’est le PSG qui l’a remportée à sa place. Les attentes sont immenses, et en plus, c’est la saison précédant la Coupe du monde. La pression sera énorme, tant au Real Madrid qu’en équipe de France.» Auteur de trois buts lors des deux premiers matchs de Liga, Mbappé répond présent pour le moment.