Le HAC sommé par la DNCG d’encadrer sa masse salariale

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la vente du Havre est désormais actée comme l’a confirmé le futur ex-propriétaire Vincent Volpe. Après son passage devant la DNCG, le club normand va donc passer dans les mains de la société américaine BlueCrow, qui possède par ailleurs les clubs de Leganes, en Espagne ou encore Cancún au Mexique. Un rachat qui a d’ailleurs été, selon nos dernières informations, validé par l’instance de surveillance financière du football français. Après étude des différents documents, la DNCG a, en effet, donné son feu vert, prononçant un simple encadrement de la masse salariale pour le HAC. A noter que le gendarme financier rendra officiellement sa décision après les 10 jours de «closing» propres à une cession (délai de rétractation, signature des documents juridiques, versement des fonds par les investisseurs financiers…).

La suite après cette publicité

Une communication qui est donc attendue d’ici deux à trois jours mais répondant finalement à une procédure tout à fait normale. En attendant, le HAC, d’ores et déjà très actif sur le marché des transferts, peut donc signer des joueurs mais ne peut pas encore «officiellement» les enregistrer. Ces dernières heures, Mathieu Bodmer et ses équipes ont ainsi bouclé les arrivées de Mory Diaw, Félix Mambimbi, Lionel Mpasi, Godson Kyeremeh ou encore Thomas Delaine, qui s’apprête à signer un contrat de deux saisons avec les Ciel et Marine. Un début de mercato symbolisant finalement les fortes ambitions du nouveau propriétaire de l’écurie havraise. «À court terme, ce que nous voulons, c’est stabiliser le club et le faire grandir», avait ainsi indiqué Jeff Luhnow lors de sa conférence de presse de présentation.