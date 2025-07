L’AS Roma fait une 2e offre à Lens pour Neil El Anyaoui

«Si Neil El Aynaoui avait été en situation de partir, il n’aurait pas joué une minute de ce match face au Standard de Liège. La réponse est entre les lignes, c’est assez clair», déclarait samedi Pierre Sage en marge de la rencontre amicale contre le Standard de Liège (2-2) au sujet de l’avenir de Neil El Anyaoui. Il faut dire que quelques heures auparavant, nous avions révélé l’existence d’un accord entre le milieu lensois et l’AS Roma.

La suite après cette publicité

Le sujet était sensible donc pour le technicien lensois mais aussi pour les supporters du club artésien qui espèrent tous bien évidemment que le milieu de terrain international marocain, véritable pilier des Sang et Or et auteur d’une fin de saison tonitruante allait prolonger son bail dans le Nord qui se termine en juin 2027. Malheureusement pour eux, l’insistance de la Roma et les envies d’ailleurs du joueur formé à l’ASNL sont en train pousser le n°23 vers la Serie A.

La suite après cette publicité

Discussions en cours entre le RC Lens et l’AS Roma

Le club coaché par Gian Piero Gasperini est passé concrètement à l’offensive depuis quelques jours. Si la Roma vise aussi le milieu de terrain brésilien de Palmeiras Richard Rios, Neil El Anyaoui est bien un objectif prioritaire pour la formation italienne. Preuve en est avec cette première offre faite en fin de semaine dernière de l’ordre de 20 M€ + 1 M€ de bonus rejetée par le RC Lens.

Après plusieurs jours de silence, le club de la Louve est revenu à l’assaut ce jeudi après midi en formulant une seconde offre plus ambitieuse auprès de la direction du club nordiste selon nos informations. Cette nouvelle proposition est actuellement étudiée par le RC Lens mais il n’y a pour le moment aucun accord entre les deux clubs, Lens restant inflexible sur le montant demandé pour libérer son milieu marocain. Des discussions sont prévues dans les prochaines heures. Du côté romain, on est aujourd’hui confiant, mais dans ce dossier aux multiples rebondissements, tout est encore possible.