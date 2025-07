Monaco dévoile son audacieux maillot away 2025-26

Après avoir dévoilé son maillot domicile au début du mois de juillet, l’AS Monaco vient de présenter la tunique que porteront les joueurs monégasques loin du stade Louis II en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Un maillot audacieux proposé par son nouvel équipementier japonais Mizuno qui célèbre les liens qui unissent le Japon à la

Principauté, en mêlant harmonieusement l’héritage japonais à l’élégance monégasque.

Au cœur de son inspiration : le jardin japonais de Monaco. Ce lieu emblématique de la Principauté, qui associe les traditions nippones à la culture méditerranéenne, est ainsi méticuleusement et subtilement représenté sur la face avant de la tunique. Le bleu qui recouvre la tenue est celui des « Blue Samurai », l’équipe nationale du Japon dont il habille traditionnellement le maillot. Enfin, d’élégantes touches dorées, à l’image des lisérés qui ornent le bord des manches et le col en V de la tunique, viennent sublimer l’ensemble. L’écusson de l’AS Monaco et le « Runbird » Mizuno se parent ainsi exceptionnellement d’or, tandis que le slogan « Daghe Munegu » est inscrit en lettres dorées sous le col, au dos de la tenue comme l’explique le communiqué publié par le club du Rocher. Les Rouge et Blanc étrenneront cette nouvelle tunique à l’occasion de leur troisième match de préparation prévu ce samedi face à Nottingham Forest à Chesterfield.

